نتنياهو: أرحب بإصرار الرئيس ترامب لفرض عقوبات جديدة على إيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – لندن – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يرحب “بإصرار الرئيس ترامب على فرض عقوبات جديدة على إيران”، وأضاف “أعتقد أن على دول أخرى أن تتبعه، خاصة الدول التي تتحلى بالمسؤولية”.

وتابع نتنياهو الذي كان يتحدث خلال لقاء رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في العاصمة البريطانية لندن، “أريد أن أتحدث معك عن السبل لضمان عدم إبقاء العدوان الإيراني بدون رد”. واشار إلى انه “واضح جدا أننا نواجه تحديات من قبل الإسلام المتطرف وخاصة من قبل إيران”، التي “تسعى إلى تدمير إسرائيل”.

وأردف “إنها تصرح عن نيتها هذه على الملأ، وهي تسعى للاستيلاء على الشرق الأوسط، وتهدد أوروبا والغرب والعالم، وتتخذ خطوات استفزازية واحدة تلو الأخرى”. وقال “في المقدار نفسه، أعدك أننا نشاطركم الطموح بتحقيق السلام. هذا كان حلمنا دائما ولن نتخلى عن سعينا إلى تحقيق السلام مع جيراننا جميعا”.

وأضاف نتنياهو، “أعتقد أن هناك تحديات، لكن توجد أيضا فرص جديدة ومثيرة تحدث بسبب التغيرات الإقليمية والدولية وأريد أن أبحثها معك”.