ألفانو: سنجد كل الأموال اللازمة لأجل الاتفاق مع ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قال وزير الخارجية الإيطالي انجلينو ألفانو، “سنجد كل ما يلزم لإيجاد حل لمشكلة نقل المهاجرين في البحر المتوسط، وسنحصل على كل الأموال التي نحتاج إليها”.

وفي تصريحات على هامش إجتماع وزارء الخارجية الإتحاد الأوروربي في بروكسل الاثنين، عن حقيقة أن الأموال المخصصة حتى الآن لمساعدة ليبيا لإدارة الهجرة، أقل بكثير من تلك التي خصصت لتركيا، أضاف الوزير ألفانو “لن تكون مسألة مال، بل الصمود السياسي للاتفاق حول المشكلة، في إشارة إلى تماسك المؤسسات ليبية”.

وتابع “سنساعد الليبيين وسنقوم بذلك في ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وذلك لأن قوة إيطاليا في السنوات الأخيرة تمثلت بالتوفيق بين الأمن والتضامن”، فلقد “تمتعت بلادنا بالأمان حتى الآن، في عالم عولمة لا وجود فيه لمكنان يخلو من الخطر”، وكل ذلك “لأننا أنقذنا أرواحا وقدمنا مثالا للتضامن”.

وذكر رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن “هناك دولا حققت التضامن لكنها لم تتمتع بالأمان، وهناك دولا أنكرت التضامن للحصول على الأمن”، واختتم بالقول “أما نحن فقد كنا من البلدان التي تمكنت من تحقيق الأمن، وتقديم التضامن أيضا، وهو ما سنواصل القيام به”.