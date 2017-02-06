موغيريني: الاتحاد الأوروبي مستعد لتسهيل تقارب بين حفتر والسراج

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتسهيل عملية تقارب بين رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج، والجنرال خليفة حفتر.

وكانت موغيريني تتحدث أثناء مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم بعد انتهاء اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مشددة على استمرار دعم الاتحاد للسراج وحكومته.

ولا يرى الاتحاد الأوروبي، بحسب تصريحات موغيريني، أي مشكلة فيما يعتبره البعض تدخلاً ورسياً في الملف الليبي، واصفة بـ”الإيجابي” ما سمته الجهد الروسي لتعزيز الاستقرار في المتوسط،.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يتحاور مع موسكو من أجل إيجاد أرضيات مشتركة للتعاون في الملفات المتوسطية.

ونوهت بالمكالمة الهاتفية التي أجرتها قبل أيام مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حيث تم بحث ملفات سورية وليبيا وأوكرانيا، “سنعقد لقاء ثنائياً الأسبوع القادم لمزيد من الحوار”، على حد قولها.

أما بخصوص العلاقات مع مصر، والتي كانت مادة على جدول الأعمال، فقد أكدت على عدم وجود نية لإبرام إتفاق نوعي مع القاهرة حول مسألة الهجرة، “هذه المسألة هي من أولويات عملنا المشتركة ضمن إطار الشراكة وسياسة الجوار الأوروبية”، وفق كلامها.

وشددت على أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى مصر بوصفها بلداً هاماً يجري التعاون معه في أي من مجال.

ورداً على سؤال بشأن زيارتها المقررة نهاية هذا الأسبوع للولايات المتحدة الأمريكية، أكدت موغيريني أنها ستجري جولة مباحثات أولية مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية الجديدة، “لا مواجهات بل حوار مع الأمريكيين”، حسب تعبيرها.

هذا وكان الموضوع الليبي على رأس جدول أعمال وزراء الخارجية، حيث أعاد الوزراء التأكيد على ما يعملونه من أجل مساعدة السلطات الليبية على ضبط مسألة الهجرة غير الشرعية من مختلف الجوانب.