ألفانو: شرعنا بالحوار مع روسيا بشأن ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الايطالي انجلينو ألفانو إن الحوار قد بدأ بين بلاده وروسيا بخصوص ليبيا.

وأشار الوزير ألفانو في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الايطالية الى “وجود إشارات إيجابية برزت خلال لقاء الجمعة الماضية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف”، الذي سيجتمع وإياه “مرة ثانية في الـ16 من الشهر الجاري في بون”، بألمانيا.

وتابع ألفانو الذي أجرى بشأن ليبيا اتصالات عديدة، شملت الإمارات وقطر ايضا، “لمست رغبة بالتعاون، فالجميع يدرك أن لليبيا أهمية استراتيجية لا يمكن الاستهانة بها”، سواء أكان “على صعيد الهجرة بالنسبة لنا، أم من ناحية الأمن بالنسبة لآخرين”.

ولفت الوزير الى أن ما سلف ذكره “لا يعني أننا قادة عملية جديدة”، بل “أن الدبلوماسية تعترف بضرورة معالجة المسألة بتركيز أوسع بكثير من إطار الاتفاق بين إيطاليا وليبيا”. وتابع “على الجميع القيام بواجبهم لخلق التآزر، دون الإستناد كثير للصيغ المتبعة، لأن هذه هي الطريق نحو السلام”.

وذكّر رئيس الدبلوماسية الإيطالية، بـ”ضرورة الالتزام من جانب الولايات المتحدة أيضا بتحقيق الاستقرار في ليبيا”، واختتم موضحا “لكننا بحاجة إلى التزام الجميع، فلا يجب علينا أن نولي مرة أخرى للأمريكان مهمة قوات الدرك العالمية”.