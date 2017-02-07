وزير الهجرة البلجيكي يواصل رفضه منح تأشيرة إنسانية لعائلة سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – لا يزال وزير الهجرة واللجوء في بلجيكا ثيو فرانكن، يواصل رفضه منح تأشيرة دخول إنسانية لعائلة سورية مؤلفة من 4 افراد، على الرغم من صدور عدة أحكام قضائية محلية تلزمه بذلك.

وكرر فرانكن تأكيده على موقفه، خاصة بعد تصريحات للمحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية باولو مينغوتسي، أكد فيها أن الدول الأعضاء في الاتحاد ملزمة بمنح تأشيرات دخول إنسانية للأشخاص الذين يجازفون بالتعرض للتعذيب أو الخطر أو الاضطهاد في بلادهم.

ولا يزال وزير الهجرة واللجوء البلجيكي يثق بإمكانية أن تصدر المحكمة رأيا لصالحه، قائلا إن “المحامي العام ليس الشخص الذي يتخذ القرار النهائي”.

واعتبر فرانكن أن المحامي العام يدلي برأي فقط، وليس بقرار، فـ”أنا على ثقة أن القضاة الخمسة عشر في المحكمة سيعاينون القضية بشكل صحيحة ويصدرون حكماً يتناسب مع تداعياتها”، كما قال.

وكان المجلس المختص بحل نزاعات الأجانب في بلجيكا قد تقدم بأسئلة لمحكمة العدل الأوروبية تتعلق بطريقة تفسير قانون منح تأشيرات الدخول الإنسانية وحق الحماية الدولية لطالبي اللجوء، وذلك بعد أن رفض فراكن منح العائلة تأشيرة دخول إنسانية، كما قضت بذلك محكمة محلية.

ولا تعتبر قضية العائلة السورية فريدة من نوعها، فقد تقدمت عائلات سورية أخرى بشكاوى أمام المحكمة الأوروبية لاستطلاع رأيها بالأمر.

ولا تزال هذه القضية، العالقة منذ عدة أشهر، تثير كثيرا من الجدل حول حق السلطات القضائية في التدخل في القرارات “السياسية” في البلاد.

وفي هذه الأثناء، نشرت بعض الصحف البلجيكية، الناطقة بالهولندية، معلومات، لم يتم تأكيدها أو نفيها، مفادها أن العائلة المعنية لم تكن فعلاً في حالة خطر، خاصة وأن الأب كان قد سافر إلى عدة دول خارج سورية لأمور تتعلق بأعمال تجارية.

وأضافت المعلومات أن رب الأسرة المعنية يعمل في غرفة التجارة بمدينة حلب (شمال سورية).

وهذا ولم يعط محامو العائلة هنا في بلجيكا أي تفاصيل عن هوية زبائنهم أو ظروفهم داخل سورية.