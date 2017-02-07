أوروبا تقرر تمديد الرقابة على الحدود الداخلية لدولها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتمد المجلس الوزاري الأوروبي اليوم توصية للمفوضية من اجل تمديد عملية الرقابة “المؤقتة” على الحدود الداخلية لبعض الدول بسبب وجود ظروف استثنائية.

ويسري التمديد اعتباراً من 11 شباط/فبراير 2017، لمدة 3 أشهر، ويشمل الحدود البرية النمساوية – الهنغارية والنمساوية السلوفينينة، وكذلك الحدود البرية ما بين ألمانيا والنمسا.

ويشمل قرار الرقابة أيضاً الطرق البحرية بين الدانمرك وألمانيا والموانيء الجنوبية السويدية، بالإضافة إلى الموانيء النرويجية التي ترتبط بطرق بحرية مع كل من الدانمرك وألمانيا والسويد.

ويعتبر هذا القرار حلقة جديدة في سلسلة قرارات سابقة بإجراء عمليات رقابة “مؤقتة” على حدود هذه الدول من أجل محاولة ضبط تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء إليها.

وتستند عمليات الرقابة هذه إلى بعض المواد في إتفاقية شنغن، التي تضمن حرية حركة الأفراد والبضائع والخدمات بين الدول الموقعة عليها، وحسب مصادر أوروبية مطلعة “تسمح الاتفاقية بفرض إجراءات رقابة على الحدود بين الدول عندما يكون هناك تهديد خطير للأمن والنظام العام في البلاد”.

وتشدد المصادر أن عمليات الرقابة لا يمكن أن تكون دائمة على الحدود الداخلية لدول الاتحاد، وأنه يتعين إخطار المفوضية الأوروبية في كل مرة ترغب فيها الدول بفرض إجراءات رقابة على حدودها مع دولة أخرى من أعضاء شنغن.

وتعتبر الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية كذلك أن هذه الإجراءات ضرورية من أجل تفادي الحركة الثانوية للمهاجرين غير الشرعيين.

ذكر أن إجراءات الرقابة على الحدود الداخلية لدول الاتحاد قد بدأت تُطبق بشكل “مكثف” منذ عام 2015، والذي شهد تدفقاً غير مسبوق لطالبي اللجوء والمهاجرين إلى أوروبا.