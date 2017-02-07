العليا الاسرائيلية تأمر بهدم ١٧ منزلا اقامها مستوطنون على اراض فلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – أمرت المحكمة العليا الاسرائيلية، الثلاثاء، بهدم 17 وحدة إستيطانية في بؤرة (تبواح معراف) الإستيطانية لإنها أُقيمت على أراضي فلسطينية خاصة تابعة لقرية ياسوف في شمال الضفة الغربية.

وجاء أمر الإخلاء بعد أن قدم أهالي القرية التي سلبت البؤرة الاستيطانية أراضيهم، اعتراضًا للمحكمة العليا، التي أمرت بإخلاء 17 مبنى حتى شهر حزيران 2018.

وبسبب إعلان الدولة الاسرائيلية محاولتها شرعنة البؤرة الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنة، رفضت المحكمة النظر في أمر إخلاء البؤرة بالكامل، وأمرتب إخلاء الوحدات المذكورة.

وقالت منظمة (يش دين) التي تمثل أصحاب الأراضي “نأسف أن تسمح محكمة العدل العليا بإستمرار اقامة البؤرة الإستيطانية التي تمس بحقوق أساسية وتسبب أضرارا مستمرة للسكان الفلسطينيين أصحاب الأراضي”، كما “ويُثبت هذا القرار أن سياسة الدولة وعلى رأسها قانون التسوية الذي أقر بالأمس، عبارة عن سياسة سلب ونهب تمنع الفلسطينيين من التمتع حتى بحقوقهم الأساسية”.