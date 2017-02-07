الرئيس السوري: الأوروبيون غير موجودين سياسياً ولست ممتناً لبلجيكا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد، أن الأوروبيين غير موجودين على الساحة السياسية الدولية، فهم لا يقومون إلا بإتباع “قادتهم”، أي الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي مقابلة أجرتها مع الرئيس الأسد، وسائل إعلام بلجيكية رافقت كل من البرلمانيين فيليب دو وينتر، وآلدو كاركاسي، على هامش زيارتهما الأخيرة لدمشق، أعرب الرئيس الأسد عن استيائه من موقف وتصرفات بلجيكا تجاه ما يجري في بلاده، قائلا “لست ممتناً لبلجيكا”، لدى تطرقه لمشاركتها بالتحالف الدولي لمحاربة تنظيم (الدولة الإسلامية).

ووصف الأسد بـ”غير الشرعي” العمل الذي يقوم به التحالف، فهو يرى أن الغرب قرر القيام بعملياته دون استشارة القيادة أو طلب إذن من الحكومة السورية الشرعية، فـ”هذا انتهاك لسيادتنا”، حسب تعبيره.

وأوضح الرئيس الأسد أن عمليات التحالف لم تمنع مقتل سوري واحد على يد تنظيم داعش، ولهذا فهو لا يجب أي سبباً للامتنان للغرب.

وينتمي البرلماني فيليب دو وينتر إلى حزب فلامز بلانغ (الفلامانيون أولاً)، وهو حزب يميني متطرف، أما آلدو كاركاسي، فهو من حزب الشعب، وهما من الأحزاب الصغيرة المعارضة.

وقد قام عدة برلمانيين بلجيكيين، وعلى رأسهم دووينتر، بعدد من الزيارات إلى سورية خلال السنوات الماضية، لكن الحكومة الفيدرالية كانت تنأى بنفسها دائماً عن هذه التحركات.

هذا ويقدر عدد ضحايا النزاع السوري، الذي اندلع قبل ما يقرب من ست سنوات، بحوالي 400 ألف شخص، وأدى إلى نزوح وهجرة ملايين الأشخاص، بالإضافة إلى دمار كبير في عدد مناطق في البلاد.