البرلمان العربي يطالب بتطبيق قرار تجريم الاستيطان في الأراضي الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ طالب رئيس البرلمان العربي التابع للجامعة العربية مشعل بن فهم السلمي، “مجلس الأمن بتطبيق القرار 2334 الخاص بتجريم الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة”، وذلك بعد تشريع اسرائيل لقانون شرعنة الاستيطان.

ووصف السلمي القانون بانه “يشرعن البؤر الاستيطانية المقامة على أملاك الفلسطينيين الخاصة بأثر رجعي، ويبيح لقطعان المستوطنين الشروع الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية والقدس دون مساءلة وعقاب”، واصفا إياه بأنه “قانون لسلب الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن “إقرار الكنيست الصهيوني لهذا القرار الذي يعتبر جريمة حرب وانتهاك مباشر للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، يعد تحديا سافرا للإرادة الدولية الجماعية للعمل من أجل السلام”، وأن “تنفيذ هذه التدابير الخطيرة والكارثية من قبل الكيان الصهيوني، الغرض منها تدمير أسس حل الدولتين واحتمالات السلام”، مؤكدا أنه “دون قيام دولة فلسطينية لن يكون هناك سلام أو استقرار بالمنطقة والعالم”.

وطالب رئيس البرلمان العربي “المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس بإتخاذ خطوات جدية وفعلية على الأرض لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وآخرها القرار 2334 الذي تبناه مجلس الأمن وأقر وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية ووضع حد لتمادي الكيان الصهيوني ونظامه القائم على الفصل العنصري والتطهير العرقي”، بحيث “يشمل المساءلة تدابير للمحاسبة وفرض عقوبات صارمة قبل فوات الأوان”.