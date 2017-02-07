عباس: قرار الكنيست مخالف للقانون الدولي وسنواصل العمل مع المحاكم الدولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – باريس – قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان القانون الذي اقره الكنيست الاسرائيلي أمس “مخالف للقانون الدولي، وسنواصل عملنا مع المحاكم الدولية لحماية وجودنا وبقائنا على أرض فلسطين”.

وشدد (أبو مازن) اثر اجتماع مع الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند في باريس، على “إننا لا نقبل الإعلانات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية على أرضنا المحتلة منذ عام 1967″، فـ”هي عدوان على شعبنا، سنواجهه في المحافل الدولية كافة”.

واضاف “وهنا نطالب المجتمع الدولي، بما فيه فرنسا الصديقة، بمساعدتنا في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334، قبل فوات الأوان، حيث بات من الضروري التمييز بين الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما فيها القدس منذ عام 1967، ودولة إسرائيل كما جاء في هذا القرار”، كما أن “علينا ألا نسمح بترسيخ نظام التمييز العنصري (الأبهارتايد)، الذي سيدخلنا في حلقة مفرغة من الصراعات، وسيبعدنا عن فرصة صنع السلام المنشود”.

وشدد عباس على “إن ما نسعى لتحقيقه هو السلام مع جيراننا، والخروج من السجن الكبير الذي تحاول إسرائيل إبقاءنا فيه، وهو سجن ستجد إسرائيل نفسها فيه تدفع ثمنه، والبعض يقول إن على إسرائيل، إذا ما استمرت في سياساتها الحالية، وفي وقت قريب، أن تفسر وتعالج مسألة إقامتها لنظام التمييز العنصري واستمرار سيطرتها على الفلسطينيين بالقوة، في ظل واقع الدولة الواحدة، فهل هذا ما يقبله المجتمع الدولي؟”.

وجدد الرئيس الفلسطيني التحذير من مخاطر نقل السفارة الامريكية الى القدس وقال “لقد تباحثت مع فخامة الرئيس أولاند حول مخاطر احتمال نقل سفارة أي دولة للقدس، باعتباره خرقاً للقانون الدولي، وهنا نؤكد على رؤيتنا للقدس الشرقية، بأنها عاصمة لدولة فلسطين، وأننا نريدها مفتوحة لجميع أتباع الديانات السماوية، اليهودية والمسيحية والإسلامية”.

وانتقد (أبو مازن) بريطانيا بعد دعوتها امس لرئيس الوزراء الإسرائيلي لحضور احتفالات ذكرى مرور مائة عام على صدور وعد بلفور عام 1917″، وقال إن هذا الأخير “هو سبب مأساتنا، وهو أمر نستغربه وندينه، ونطالب الحكومة البريطانية بالاعتذار للشعب الفلسطيني على ما ارتكبته من دمار وتشريد لشعبنا”، كما “نطالبها بالاعتراف بدولة فلسطين وفق توصية مجلس العموم البريطاني عام ٢٠١٤”.

وجدد عباس الاشادة بمؤتمر باريس الاخير، وقال “نؤكد ما جاء في بيان المؤتمر إزاء أهمية الحفاظ على حلّ الدولتين، ووقف الاستيطان وفق قرار مجلس الأمن 2334،وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وإقامة دولتين، فلسطين وإسرائيل تعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسلام وحسن جوار، على حدود الرابع من حزيران عام1967”.

واضاف “كما نؤكد أهمية ما جاء في البيان بخصوص إنشاء مجموعة متابعة دولية لمساعدة الطرفين للتوصل إلى صنع السلام خلال العام 2017، ونحن مستعدون كدولة فلسطين للتعاون مع فرنسا لتنفيذ ما جاء في المؤتمر الدولي، وفي ترجمة النقاط الواردة في البيان الختامي”.