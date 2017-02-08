موغيريني تدين قانون تشريع الاستيطان الإسرائيلي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أدانت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، القانون الجديد الذي يسمح للإسرائيليين بالاستيلاء على أراضٍ مملوكة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، والذي تم تمريره قبل يومين في الكنيست الإسرائيلي.

ورأت موغيريني في بيان صدر عن مكتبها حول هذا الموضوع، أن القانون المذكور يعتبر سابقة خطيرة، فـ”هو يضفي الشرعية على البؤر الاستيطانية التي كانت تعتبر حتى وقت قريب غير شرعية حتى بنظر القانون الإسرائيلي نفسه”، وفق كلامها.

وأوضحت موغيريني، التي تتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن هذا القانون مخالف لالتزامات دولية سابقة تعهدت بها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

ويرى الاتحاد الأوروبي، حسب كلام موغيريني، أن القانون الإسرائيلي يساهم في تكريس واقع الدولة الواحدة، ما يعني استمرار الاحتلال وديمومة الصراع مع الفلسطينيين.

وأعادت المسؤولة الأوروبية التأكيد على موقف الاتحاد الذي يعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمر غير شرعي، قائلة إن “هذا يشكل عقبة في طريق السلام ويقوض حل الدولتين”.

وناشدت موغيريني القيادة الإسرائيلية الامتناع عن تنفيذ القانون وتجنب الإجراءات التي تزيد من التوتر، وتعرض للخطر احتمالات التوصل لحل سلمي للصراع.

وشددت على موقف الاتحاد الأوروبي المتمسك بحل الدولتين، مشيرة إلى أن بروكسل تركز في عملها الدبلوماسي على بناء الثقة وتسهيل العودة إلى مفاوضات جادة ومباشرة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.

وكان رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، الذي زار إسرائيل خلال اليومين الماضيين، عبّر عن معارضته لهذا القانون لدى لقائه العديد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، وحسب ما نُقل عنه من تصريحات، فإن “علاقاتنا المميزة مع الإسرائيليين تسمح لنا بالحديث معهم بصراحة”.

هذا وتفيد مصادر أوروبية مطلعة أن الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من امتعاضه من تصرفات إسرائيل، فهو لا ينوي اتخاذ أي إجراءات مشددة ضدها، مشيرة إلى أن مجلس الشراكة الأوروبي الإسرائيلي سيعقد في وقت لاحق من هذا الشهر، كما كان مقرراً سابقاً.