وزيرة الدفاع الإيطالية: لدينا 1400 جندي في الكويت والعراق ضد داعش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا پينوتّي “كنت في الأيام الأخيرة في الكويت والعراق، حيث يشارك أكثر من 1400 من عسكريينا في التحالف المناهض لتنظيم (داعش)”، مبينة أنها “المهمة الأهم لقواتنا”.

وفي جلسة استماع إمام لجنتي الخارجية والدفاع بمجلسي النواب والشيوخ، أوضحت الوزيرة پينوتّي أن “الجيش الإيطالي درب نحو 25٪ من القوات العراقية والكردية المشاركة في التحالف الدولي”. كما أشارت الى أن “في الموصل (شمال العراق) هناك ميدان مدني ـ عسكري كبير”.

وذكرت وزيرة الدفاع أن “عمل شركة (تريفي)، في تعزيز سد الموصل، يسير بشكل جيد للغاية”، واختتمت منوهة بأن “في معسكر قواتنا، كانت هناك محاولات لهجمات صاروخية”، لكن “التعاون مع قوات الأمن المحلية جنبنا عواقب وخيمة”.