هيئة تقييم المخاطر والتهديد الإرهابي تحذر من تنامي الإسلام المتطرف ببلجيكا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – سلطت هيئة تقييم المخاطر والتهديد الإرهابي في بلجيكا (هيئة مستقلة)، الضوء على ظاهرة تنامي الإسلام المتطرف في البلاد على حساب التيارات المعتدلة.

وفي تقرير أعدته الهيئة وتم تسريب مقتطفات منه الأربعاء لعدد من وسائل الإعلام المحلية، تمت الإشارة إلى تزايد عدد المساجد والمراكز الإسلامية التي تعمل تحت تأثير التيار الوهابي، وكما جاء في التقرير، فإن “هذه الظاهرة تتزايد في بلجيكا وفي دول أوروبية أخرى”.

ويعتبر التيار الوهابي، الذي ترعاه المملكة العربية السعودية، من أكثر التيارات الإسلامية السنية تشدداً.

وقال التقرير إن عددا كبيرا من الأئمة العاملين في مساجد بلجيكا يتبعون هذا التيار، مؤكداً أن هذه الظاهرة تتزايد بشكل خاص في العاصمة بروكسل ومدينة أنفرس (شمال البلاد)، حيث يعلن هؤلاء الأئمة علانية انتمائهم للوهابية.

أما في باقي الدول الأوروبية، حسب ما جاء في التقرير، فينتشر هذا التيار عبر القنوات التلفزيونية “الدينية” ومواقع الإنترنيت والتواصل الاجتماعي المختلفة.

وعاد التقرير للتأكيد على أن مناصري التيار الوهابي لا يزالون أقلية، محذراً من أن عدم قدرة الأئمة المعتدلين من مقاومة ما سماه بـ”العنف الإعلامي”.

هذا ولم يعلق مدير هيئة تقييم المخاطر والتهديد الإرهابي بول فان تيغشت، على هذه التسريبات.

ويقول الباحثون في الشأن الإسلامي في بلجيكا إن التيار الوهابي بدأ يظهر عند الجالية الإسلامية المقيمة في البلاد، وغالبيتها من أصول مغاربية، منذ ثمانينيات القرن الماضي، لكن السلطات المحلية والفيدرالية لم تدرك خطورة هذه الظاهرة إلا خلال السنوات الأخيرة.

ولم تستجب الحكومة البلجيكية للدعوات المتكررة بإعادة تقييم العلاقات مع المملكة العربية السعودية باعتبارها راعية للتيار الوهابي، وذلك مراعاة للمصالح الاقتصادية والسياسية التي تربط الطرفين.