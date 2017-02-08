البابا: العبودية جريمة وعار لا يُطاق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أطلق البابا فرنسيس نداء عاجلا جديدا لمكافحة الاتجار بالبشر والسعي الى الحد من استعباد الأطفال.

وبمناسبة اليوم العالمي للصلاة والتأمل لمكافحة الاتجار بالبشر، المصادف اليوم الأربعاء، تابع البابا خلال اللقاء العام مع الناس في قاعة (نيرڤي) بالفاتيكان، “آمل أن من يحمل مسؤولية حكومية محاربة هذه الآفة بحزم، وإعطاء صوت لإخوتنا الصغار الذين تتعرض كرامتهم للإذلال”.

وذكر البابا أن “علينا أن نبذل كل جهد للقضاء على هذه الجريمة المشينة وغير المقبولة”، مذكّرا بأن اليوم “نحتفل بيوم الصلاة والتأمل لمكافحة الاتجار بالبشر”، وبكشل خاص في هذه السنة المكرسة للأطفال والمراهقين”.

وخلص البابا بيرغوليو الى القول “أنا أشجع كل أولئك الذين يساعدون بطرق مختلفة، الأطفال المستعبدين، والذين تساء معاملتهم لتحرير أنفسهم من هذا الظلم”.