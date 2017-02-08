عباس: على الدول الأوروبية الإعتراف بفلسطين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – باريس – طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدول الأوروبية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن حل الدولتين يتطلب من الدول التي تعترف بإسرائيل أيضا أن تعترف بفلسطين.

وقال (أبو مازن) في كلمة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي الأربعاء، “كما تعلمون فإن 11 برلماناً أوروبياً قد أوصوا حكوماتهم بالاعتراف بدولة فلسطين، على اعتبار أن الحفاظ على حل الدولتين، وفي غياب إمكانية التوصل لحل سياسي، يتطلب من الدول التي تعترف بإسرائيل أن تعترف بالدولتين وليس بدولة واحدة”.

وأشار إلى انه “في تحدٍ سافر لرغبة المجتمع الدولي وخاصة قرار مجلس الأمن 2334، أقدمت الحكومة الإسرائيلية على سن تشريع من الكنيست يوم أمس يجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين، ويشرع بأثر رجعي البناء الاستيطاني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وبما فيها القدس الشرقية”.

وقال إن “هذا التشريع هو مخالف للقانون الدولي، وسنواصل عملنا مع المحاكم الدولية لحماية وجودنا وبقائنا على أرض فلسطين”، فقد “أعلنت الحكومة الإسرائيلية في الآونة الأخيرة عن قرارها مصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في أرضنا المحتلة منذ العام 1967، وهو أمر في غاية الخطورة، يقوض من فرص تحقيق حل الدولتين، بل ويكرّس واقع الدولة الواحدة بنظامين (أي الأبرتهايد)، فهل هذا ما يريده المجتمع الدولي؟”.

وطالب الرئيس الفلسطيني بـ”تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي صوتت له فرنسا، باعتبار جميع المستوطنات التي أقامتها إسرائيل على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967، وبما فيها القدس الشرقية، هي باطلة، وعليها التوقف عن بناء المزيد منها، سواء داخل المستوطنات الحالية أو خارجها”.

وقال الرئيس عباس إن “من الضروري أيضاً إنشاء آلية متابعة دولية خلال هذا العام، لمساعدة الجانبين التوصل لاتفاق سلام نهائي، وفق جدول زمني محدد”. وأردف “أعربنا عن رغبتنا واستعدادنا للعمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصنع السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن تحقيق مبدأ حل الدولتين”.

وقال الرئيس الفلسطيني “إنني أحذر من مخاطر احتمال نقل سفارة أي دولة إلى القدس باعتباره خرقاً للقانون الدولي”، فـ”رؤيتنا للقدس الشرقية، بأنها عاصمة لدولة فلسطين، وأننا نريدها مفتوحة لجميع أتباع الديانات السماوية، اليهودية والمسيحية والإسلامية”، مشددا على انه “لسنا ضد الديانة اليهودية، بل نحن نحترمها ونعتبر ما حدث لليهود بسبب (الهولوكوست) أبشع كوارث البشرية، خاصة وأن لدينا مواطنين فلسطينيين يهود هم جزء أساس من شعبنا الفلسطيني”، فـ”اليهود السامريون، ينعمون بحقوقهم كاملة كما ينعم بها المسيحي الفلسطيني والمسلم الفلسطيني”.

من جهة ثانية، اشار الرئيس عباس إلى ان “الحكومة البريطانية أعلنت أمس دعوتها لرئيس الوزراء الإسرائيلي لحضور احتفالات ذكرى مرور مائة عام على صدور وعد بلفور عام 1917، وهو أمر نستغربه وندينه، ونطالب الحكومة البريطانية بالاعتذار للشعب الفلسطيني على ما ارتكبته من دمار وتشريد لشعبنا”، كما “نطالبها بالاعتراف بدولة فلسطين وفق توصية مجلس العموم البريطاني في العام 2014”.

ولفت إلى “إن محاربة الإرهاب بكل أشكاله، واجب على الجميع، ونحن في فلسطين نقوم بهذا الدور من خلال عقد الاتفاقيات مع العديد من دول العالم، كما نؤكد أننا مع حل جميع أزمات المنطقة من خلال الحوار السلمي فقط، والحفاظ على وحدة أرض كل دولة، وإننا نساهم قدر استطاعتنا في هذا الشأن”.

وقال الرئيس عباس “إن إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وبالسرعة الممكنة، يساهم بلا شك في الحد من تهديد الإرهاب، حيث أن العديد من الجماعات الإرهابية تتذرع بهذه القضية. وإننا في فلسطين، سنواصل حربنا المشتركة مع فرنسا ضد الإرهاب، وعلى استعداد لمواصلة العمل مع الجهات المختصة من أجل ذلك”.