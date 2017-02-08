أوروبا تعطي دولها “فرصة أخيرة” لإعادة توزيع طالبي اللجوء من اليونان وإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – لا يزال تقصير الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتنفيذ التزاماتها بشأن إعادة توزيع طالبي اللجوء المتواجدين في اليونان وإيطاليا، وفق الاستراتيجية الأوروبية لإدارة الهجرة واللجوء الصادرة عام 2015، يثير قلق بل وغضب المفوضية.

وقد شددت المفوضية على أنها صاحبة الحق في اتخاذ إجراءات مشددة بحق الدول التي تمتنع عن تنفيذ إعادة التوزيع، بوصفه أمراً ملزماً من الناحية القانونية، وحسب كلام نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس “باستطاعتنا فعل ذلك ولنا كامل الحق فيه”، خلال عرضه اليوم التقرير الدوري التاسع حول تطور سياسة إعادة توزيع وإعادة توطين طالبي اللجوء.

وألمح تيمرمانس، خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل، أنه سينتظر حتى صدور التقرير التالي الشهر القادم، ليتخذ بعدها المواقف المناسبة، ما يعني إمكانية الحديث حينها عن إجراءات مشددة لالزام الدول على قبول حصص معينة من طالبي اللجوء العالقين في كل من اليونان وإيطاليا والمفترض إعادة توزيعهم على الدول.

وقد نصت الاستراتيجية الأوروبية على إعادة توزيع 160 ألف طالب لجوء يتواجدون في اليونان وإيطاليا على الدول الأعضاء خلال عامين، وذكر تيمرمانس أن “اجمالي عدد من تم توزيعهم بلغ حتى الآن حوالي 12 ألف شخص، ما يعني أننا لا نزال بعيدين عن الهدف”.

وأقر تيمرمانس بأن السبب في هذا التقصير هو غياب الإرادة السياسية لدى العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد، فـ”من غير الممكن ترك إيطاليا واليونان وحدهما في مواجهة مشكلة طالبي اللجوء، فالتضامن بين الدول يجب أن يكون فعلياً وليس لفظياً فقط”.

وثمن المسؤول الأوروبي العمل الذي قامت به إيرلندا، حيث نفذت كافة التزاماتها بشأن قبول طالبي اللجوء، مشدداً على ضرورة أن تلجأ العواصم الأوروبية إلى ممارسة “ضغط” فيما بينها من أجل تنسيق العمل وتلافي التقصير.

وشدد نائب رئيس المفوضية على ضرورة عدم التخلي عن القيم الأوروبية القائمة على التضامن واحترام القوانين الدولية التي تفرض منح الحماية الدولية لأي شخص يتعرض للاضطهاد في بلده الأصلي.

أما بشأن سياسة إعادة التوطين، فرأى تيمرمانس أن دول الاتحاد الأوروبي تسير في الاتجاه الصحيح، إذ تمت إعادة توطين حوالي 14 ألف شخص من أصل 20 ألف شخص تم الاتفاق على استقدامهم مخيمات اللجوء في الدول المجاورة لسورية.

هذا وتمتنع بعض دول الاتحاد الأوروبي، خاصة في أوروبا الشرقية عن تنفيذ بنود الاستراتيجية الأوروبية.

ويؤدي تصاعد تيارات اليمين المتطرف إلى تزايد الشعور بالعداء والخوف من اللاجئين والمهاجرين، خاصة في الدول التي تواجه آجال انتخابية.