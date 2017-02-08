مصر: السيسي يدعو العاهل الأردني لزيارة البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري الذي يزور الأردن حاليا، الملك عبد الله الثاني، حيث سلمه رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بينما اطلع العاهل الاردني الوزير شكري على نتائج زيارته الأخيرة لواشنطن واتصالاته مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد إن رسالة السيسي “تضمنت دعوة جلالته لزيارة مصر، وأكدت على تطلع مصر لتعزيز العلاقات بين الجانبين، والرغبة في التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الإهتمام المشترك”.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن “الوزير شكري أكد خلال لقائه جلالة ملك الأردن على أن العلاقات المصرية الأردنية ستظل دائما قوية وذات طبيعة خاصه”، لاسيما “في ظل ما تحظى به الأردن حكومة وشعبا من تقدير من جانب حكومة وشعب مصر”، فضلا عن “الثقل الإقليمي للدولتين”، مشيرا الى أن “الزيارة التي يقوم بها الي عمان حاليا تعكس تأكيد الإرادة المصرية على الحفاظ على عمق ومستوى التنسيق والتعاون بين البلدين”، لاسيما “في ظل التحديات الجسام التي تواجه المنطقة العربية”.

وذكر أبو زيد، أن “جلاله الملك عبد الله الثاني أعرب خلال اللقاء عن تقديره الكامل للجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تعزير التضامن العربي”، مشيرا الى أن “استقرار مصر وقوتها تمثل دعما للعالم العربي أجمع، وأن المرحلة القادمة مع تولي الإدارة الامريكية الجديدة مهامها ستتطلب مزيدا من الجهد من قبل مصر والأردن للتواصل مع الولايات المتحدة في التعبير عن شواغل وتطلعات العالم العربي في الاستقرار والتنمية والرخاء”.

وخلص للقول “كما تطرقت المحادثات بين الوزير شكري وجلالة ملك الأردن الى الأوضاع في المنطقة”، لاسيما “ما آلت اليه الأوضاع في سورية والعراق وليبيا واليمن، بالإضافة الى أبرز مستجدات القضية الفلسطينية وتداعيات قرار الكنيست الأخير بشأن تقنين وضع المستوطنات”، حيث “إتفق الجانبان على أهمية إيجاد حلول وتسويات سياسية لازمات المنطقة من خلال جهد عربي مشترك، واهمية ان تواصل مصر والأردن جهدهما المشترك لتشجيع الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي على استئناف المفاوضات بهدف التوصل الى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية”.