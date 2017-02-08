البابا: مجتمع لا يعطي فرصة للشباب لا يمكنه إدعاء العدالة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نابولي – قال البابا فرنسيس إن “الإنسان وكرامته يجب أن يكون المحور الذي يرتكز عليه عالم العمل”، لذا فـ”المجتمع الذي لا يعطي ما يكفي من فرص عمل لائق للأجيال جديدة، لا يمكنه أن يعتبر نفسه عادلا”.

وفي رسالة تحمل توقيع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال پييترو پارولين، بعثها البابا لأساقفة جنوب إيطاليا المجتمعين في نابولي الأربعاء، والتي تليت في افتتاح مؤتمرهم الذي ينتهي غدا، قال بيرغوليو إن “المرء عندما لا يمكنه كسب خبزه اليومي يفقد كرامته”، مببينا أن “هذه هي مأساة عصرنا”.

وذكر البابا أن “عدم توفر فرص العمل يمثل دراما الوقت الراهن”، وبشكل خاص “بالنسبة للشباب العاطلين عن العمل”، والذين “يفتقرون الى الآفاق ويمكن أن يصبحوا فريسة سهلة للتنظيمات الاجرامية”.

وتابعت الرسالة “إن قداسة البابا يأمل أن تسعى الجماعات الكنسية بتفان، إلى جانب المؤسسات، لإيجاد الحلول المناسبة لهذه الآفة المتنامية، التي تمتد من بطالة الشباب والعمل بالأسود، الى محنة العديد من العمال الذين يتعرضون للاستغلال بسبب الجشع وبفضل عقلية تتطلع إلى المال والفوائد والأرباح الاقتصادية على حساب الإنسان”.