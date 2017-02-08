 إسرائيل ـ المصادقة على 181 وحدة اسيتطانية والتماس للمحكمة العليا ضد الإستيطان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – صادقت لجنة التنظيم والبناء المحلية في بلدية القدس اليوم على خطة لبناء 181 وحدة إستيطانية في مستوطنتي (غيلو ورمات شلومو) في المدينة.

وجاء القرار بعد أن صادق الكنيست الإسرائيلي يوم الإثنين على قانون تشريع البؤر الإستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية بأثر رجعي مع افساح الطريق أمام مزيد من المصادرات دون تبعات قانونية.

وردا على ذلك فقد قدمت 17 سلطة محلية فلسطينية و3 منظمات لحقوق الانسان في الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لالغاء القانون.

وجاء في الالتماس الذي قدمه مركز (عدالة) ان هذا القانون غير دستوري ويتناقض مع القانون الانساني الدولي .

ورأى الملتمسون أن قانون الشرعنة ينتهك حقوق الملكية للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية ويسلبهم اياها لصالح مستوطنين إسرائيليين على اساس اثني ايديولوجي.

وقالت سفيرة فرنسا لدى إسرائيل هيلن لاغال إن باريس تنتظر قرار محكمة العدل العليا بهذا الشأن وتترقب ايضا اللقاء المنتظر بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو لمعرفة موقف واشنطن من القانون.

وأضافت في حديث لإذاعة إسرائيل أن “باريس قلقلة للغاية من هذا القانون وقد طلب الرئيس الفرنسي فرانسو اولاند ط من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التراجع عن هذا القانون”.

وخلصت لاغال الى القول إن القانون” لن يؤثر على العلاقات بين البلدين”.