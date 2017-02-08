 أبو مرزوق: دول عدة تواصلت معنا بشأن أسرانا الإسرائيليين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – غزة – قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) موسى أبو مرزوق إنّ “دولاً عدّة تواصلت مع الحركة بخصوص الأسرى الإسرائيليّين لديها”.

وأضاف أبو مرزوق، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للحركة الأربعاء، أن” رد الحركة على تلك الدول أن على إسرائيل احترام اتفاقيّة تبادل الأسرى الأخيرة عام 2011، حتّى يتمّ البدء في الحديث مع أيّ وسيط لتناول قضية الأسرى الإسرائيليّين الجدد”.

وتقول إسرائيل أن (حماس) تحتفظ منذ العام 2014 بخمسة إسرائيليين في غزة إثنين منهم جنود تعتقد جازمة إنهم قتلوا وان الثلاثة الباقين بينهم 2 عرب والأخير اثيوبي.

وسبق أن طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علنا من تركيا ومصر وجنوب إفريقيا المساعدة من أجل إطلاق الإسرائيليين.

ولم يكشف ابو مرزوق عن العروض التي قدمت إلى الحركة ولكن مصادر إسرائيلية قالت إن إسرائيل تعرض إجراءات اقتصادية للتخفيف عن غزة مقابل إطلاق الإسرائيليين.

لكن مسؤولين في (حماس) كانوا قالوا في الأشهر الماضية إنهم يريديون الافراج عن اسرى من السجون الإسرائيلية وبخاصة من امضوا سنوات طويلة في السجون وأصحاب الأحكام العالية.

وبشأن لقاءات قياديين من (حماس) مع مسؤولين مصريين مؤخرا قال أبو مرزوق إنّه “تمّ استعراض معظم الملفّات ذات العلاقة كالمصالحة والوضع السياسي في الإقليم والوضع الدولي، والسياسة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية، ومعبر رفح وتزويد مصر لقطاع غزة بحاجاته المختلفة ومن ضمنها الكهرباء”.

وجدد أبو مرزوق “تأكيد الحركة على عدم تدخلها في شؤون مصر الداخلية بأي حال من الأحوال”، وقال “إن قطاع غزة لن يكون مأوى أو ممرّاً أو قاعدة لأي أذى لمصر، وأن بندقية الحركة ليست لها إلا وجهة واحدة وهي الاحتلال”.

وأكد دعم الحركة “تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على الضفة والقطاع”، وقال “إن تشكيل حكومة وحدة وطنية أمر ضروري لإجراء الانتخابات كافة”، أي المجلس الوطني والرئاسة والمجلس التشريعي والمحلية.