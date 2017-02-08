مصر: تدمير 6 انفاق مع قطاع غزة ومقتل 3 “تكفيريين” بسيناء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، عن اكتشاف وتدمير 6 انفاق تربط شمال سيناء بقطاع غزة، علاوة على مقتل ثلاثة “تكفيريين” خلال العميات هناك.

وقال الرفاعي في بيان الأربعاء إن “قوات حرس الحدود تمكنت خلال الفترة من 17 كانون الثاني/يناير حتى الـ4 من الشهر الجاري من إكتشاف وتدمير ست فتحات نفق جديدة على الشريط الحدودي بشمال سيناء”.

كما تمكنت من “ضبط 418 فرد من جنسيات مختلفة خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية بمنطقة السلوم”، على الحدود الغربية مع ليبيا “بالإضافة إلى ضبط 15 فرد من جنسيات مختلفة خلال محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية بمناطق أبو رماد والشلاتين وأبو سمبل”، على الحدود الجنوبية مع السودان.

وفي بيان منفصل أعلن المتحدث العسكري أن “قوات إنفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني تمكنت من قتل 3 تكفيريين بشمال سيناء”.