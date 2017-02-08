مينّيتي: 100% من المهاجرين تقريبا مصدرهم ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي إن “ليبيا تلعب دورا حاسما في مجال سياسات الهجرة”، ففي “عام 2016 كان أكثر من 90٪ من تدفقات الهجرة الى إيطاليا تأتي من هناك، وهم ليسوا ليبيين”، وإن “نظرنا الى الأسابيع القليلة الأولى من عام 2017 فيكاد يكون 100٪ من التدفقات مصدرها ليبيا”، أيضا.

وخلال جلسة استماع في مجلس النواب الأربعاء، توقع الوزير مينّيتي، أن “أفريقيا ستكون على نحو متزايد مرآة لأوروبا”، ففي “نمو أفريقيا خير أوروبا والعكس بالعكس”، لذا فإن “أفريقيا محاور استراتيجي”.

وذكر وزير الداخلية أن “الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة الليبية يمثل خطوة، ولن أضيف أي صفة أخرى”، إنها “خطوة أقدمت عليها إيطاليا، بينما تم قياس ثقل أوروبا في قمة مالطا”، مبينا أنها “خطوة أنتجت تأثيرا في بلدان شمال أفريقيا الأخرى”، فقد “تم الاعتراف بهذه الاتفاقية بأن إيطاليا في الطليعة”، والآن “ستنفتح بلادنا على تطبيق تحدي مذكرة التفاهم، وليس مجرد توقيعها”.

ونقلا عن بيانات فرونتكس الخاصة بعام 2016، قال إن “تدفقات المهاجرين من شرق وغرب البلقان سجل تراجعا بنسبة 72٪ و84٪ على التوالي”، بينما “سجل طريق وسط البحر المتوسط ارتفاعا بنسبة 18٪”. واختتم بالقول “لن أقول إن طريق البلقان تم إغلاقها تماما، بل تحجيمها كثيرا، الأمر الذي لم يحدث مع طريق المتوسط”.