نتنياهو يوعز بتوبيخ السفير البلجيكي لدى إسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن “بنيامين نتنياهو أوعز لوزارة الخارجية بتوبيخ السفير البلجيكي لدى إسرائيل”.

واضاف أن “إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى اللقاء الذي عقده أمس رئيس الوزراء البلجيكي مع رؤساء تنظيمي (كسر الصمت) و(بتسيليم) وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها إلى إسرائيل”.

وتابع “لا تزال توجد في بلجيكا مبادرات من قبل المدعي العام لمحاكمة مسؤولين إسرائيليين كبار، بما فيهم وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني وضباط جيش الدفاع”.

وأشار إلى أن “على الحكومة البلجيكية أن تقرر إما أن تغير سياستها حيال إسرائيل أو تستمر في سياستها المعادية لها”.

وكان رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل التقى الثلاثاء نتنياهو في القدس بعد أن التقى الإثنين الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

وبحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي فقد “أوعز رئيس الوزراء نتنياهو بسن قانون يمنع قيام حكومات أجنبية بتمويل جمعيات تسيء لجنود جيش الدفاع الإسرائيلي”.