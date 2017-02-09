 إسرائيل تتحرك لمنع اعتراف ايرلندا بدولة فلسطين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – حذرت إسرائيل من اعتراف ايرلندا بدولة فلسطين تنفيذا لتوصية البرلمان الإيرلندي بهذا الشأن قبل عامين.

وحذر سفير اسرائيل في دبلن زئيف بوكير في برقية بعثها الى وزارة الخارجية الإسرائيلية من ان الحكومة الايرلندية قد تقرر قريبا الاعتراف بدولة فلسطين.

واوصى السفير بوكير بالعمل على منع الخطوة من خلال توجيه طلب الى الادارة الامريكية الجديدة ان تمارس ضغوطا على الحكومة الايرلندية لثنيها عن القيام بهذه الخطوة ومن خلال قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الاتصال بنظيره الايرلندي.

وقد طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، الدول الأوروبية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ، مشيرا إلى أن حل الدولتين يتطلب من الدول التي تعترف بإسرائيل أيضا أن تعترف بفلسطين.

وقال في كلمة في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي “كما تعلمون فإن 11 برلماناً أوروبياً قد أوصوا حكوماتهم بالاعتراف بدولة فلسطين، على اعتبار أن الحفاظ على حل الدولتين، وفي غياب إمكانية التوصل لحل سياسي، يتطلب من الدول التي تعترف بإسرائيل أن تعترف بالدولتين وليس بدولة واحدة”.

وأشار إلى انه “في تحدٍ سافر لرغبة المجتمع الدولي وخاصة قرار مجلس الأمن 2334، أقدمت الحكومة الإسرائيلية على سن تشريع من الكنيست يوم أمس يجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين، ويشرع بأثر رجعي البناء الاستيطاني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وبما فيها القدس الشرقية”.

واختتم بالقول إن “هذا التشريع هو مخالف للقانون الدولي، وسنواصل عملنا مع المحاكم الدولية لحماية وجودنا وبقائنا على أرض فلسطين.