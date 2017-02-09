البابا: الفساد في الفاتيكان لن يفقدني هدوئي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال البابا فرنسيس إن الفساد المتفشي في دولة الفاتيكان لن يجعلني أفقد هدوئي.

وفي مقابلة مع مجلة (تشيفيلتا كاتّوليكا) التابعة للرهبنة اليسوعية، أضاف البابا “كلا، أنا لا آخذ أية مهدئات”، مبينا أن “الايطاليين يعطون نصيحة جميلة: للعيش في سلام نحن بحاجة إلى بعض اللامبالاة”، وأردف “أعترف بأنني كنت أكثر قلقا في بوينس آيرس”، أي عندما كان رئيس أساقفة العاصمة الأرجنتينية.

وذكر البابا أنه منذ انتخابه “لمنصب البابوية أعيش تجربة سلام عميق خاصة جدا، وهي لا تتركني أبدا”. وأردف “أنا أعيش بسلام ولا يمكنني توضيح أسبابه”. وتابع “في مجامع الفاتيكان كان الكل يتحدث عن الإصلاحات ويريدها”.

واشار البابا الى أنه “يوجد فساد في الفاتيكان، لكنني في سلام، فإن كانت هناك مشكلة، أكتبها على بطاقة وأضعها تحت تمثال القديس يوسف الموجود في غرفتي”، بمعنى وضع المشكلة بين يدي الله، مبينا أن “التمثال أصبح يجثو الآن على فراش من البطاقات”، لذلك “أنا أنام رغدا”، واختتم بالقول “إنها نعمة من الله، أنا أنام ست ساعات دائما وأصلي”.