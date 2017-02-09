الاتحاد الأوروبي منفتح على إعادة فتح سفارته في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعرب الاتحاد الأوروبي عن انفتاحه على فكرة إعادة فتح بعثته الدبلوماسية في العاصمة اللبيبة.

وتعليقاً على دعوة المبعوث الأممي لليبيا مارتن كوبلر، للاتحاد الأوروبي لإعادة بعثته الدبلوماسية في طرابلس، قالت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني “عندما تتوفر الظروف المناسبة، خاصة من الناحية الأمنية، سنكون جاهزين للقيام بهذا العمل”.

وفي رد على سؤال يتعلق بالعمل الأوروبي على محاربة الهجرة غير الشرعية المنطلقة من ليبيا، خاصة في ظل أنباء تعقيد مسألة التعاون مع السلطات المحلية، أكدت نبيلة مصرالي، أن ما يقوم به الاتحاد في هذا المجال يهدف بالدرجة الأولى إلى إنقاذ حياة الناس في المياه الإقليمية الليبية، وكذلك تحسين حياة المهاجرين المتواجدين داخل أراضي البلاد.

وذكرت المتحدثة أن الاتحاد الأوروبي، يعمل مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الهجرة العالمية من أجل تطوير شروط الاستقبال على الأراضي الليبية، قائلة “نحن نعي تماماً الصعوبات التي يعانيها المهاجرون في ليبيا، خاصة لجهة تدهور وضعية مخيمات الإيواء”.

وينطلق الاتحاد الأوروبي من مبدأ مفاده أنه يتعين مساعدة ليبيا، أي حكومة الوفاق الوطني، من أجل تطوير قدراتها على ضبط حركة المهاجرين وإبقاءهم على أراضيها قبل أن يصلوا إلى أوروبا.

ويؤشر العمل الأوروبي، خاصة الاستثمار الكبير في عملية صوفيا البحرية وتدريب عناصر خفر السواحل الليبية، إلى أن الاتحاد ينوي على مدى قريب أو متوسط إيكال مهمة التعاطي مع معضلة تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى الليبيين، سواء كان في مياههم الإقليمية أو في داخل أراضيهم.

لكن المشكلة الأبرز، التي يحاول الأوروبيون التخفيف من وقعها حتى الآن، هي إصرار السلطات الليبية على رفض أي توطين للمهاجرين على أراضيها، وهذا ما عبر عنه رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فائز السراج عندما كان في بروكسل، حيث طالب بمزيد من المساعدة لتحسين شروط الاستقبال “المؤقت” للمهاجرين وتأمين عودتهم لبلدانهم الأصلية ضمن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.

ويواجه الاتحاد أيضاً مشكلة التعاطي مع المجموعات المحلية الليبية والتي لا تتبع كلها بالضرورة لحكومة الوفاق الوطني.

وقد دأب مسؤولو الاتحاد الأوروبي على توجيه رسائل للراي العام الداخلي مفادها أن المهاجرين القادمين من ليبيا إلى أوروبا عبر المتوسط، هم في غالبيتهم العظمى مهاجرون اقتصاديون لا يمكن استقبالهم على التراب الأوروبي.