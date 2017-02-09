السيسي: استبعاد من له توجه ديني معين من الجيش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه لن يلتحق بالجيش من له “توجها دينيا معينا”، في اشارة لتيار الإسلام السياسي، مشددا على ان من “سيظهر عليه ذلك سيجري استبعاده”.

وأضاف السيسي في كلمة خلال ندوة تثقيفية للقوات المسلحة، الخميس، أن “ولاء أبناء القوات المسلحة والشرطة لمصر وشعبها فقط بدون أية ولاءات أو انتماءات أخرى”. وكشف عن أنه طُلب منه “منذ أكثر من أربع سنوات السماح بدخول فئات بتوجهات معينة إلى الكليات العسكرية”، وذلك عندما كان وزيرا للدفاع في عهد الرئيس الاخواني محمد مرسي، منوها بانه “رفض الطلب”.

وتابع الرئيس المصري أنه “لن يسمح لأحد بالالتحاق بالقوات المسلحة إلا إذا كان انتماؤه خالصاً لمصر، لا سيما وأن الحاق أشخاص بانتماءات معينة في مؤسسات الدولة سيؤثر سلباً على منظورهم للمصلحة الوطنية”. واختتم منوها بأن “مصر ملتزمة على مدار الثلاثة عقود الماضية بمبدأ استبعاد كل من يثبت انتماؤه لتوجه معين”.