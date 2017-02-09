وزيرة الثقافة الإسرائيلية: إنتهى عهد حل الدولتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – رأت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف أن “عهد حل الدولتين قد ولى”، بعد تبني الكنيست الإسرائيلي يوم الإثنين قانون “التسوية” الذي يُشرِّع بأثر رجعي آلاف الوحدات الإستيطانية وعشرات البؤر الإستيطانية التي اقيمت على أراض فلسطينية، وبشكل خاص في الضفة الغربية.

وقالت ريغيف، من حزب (الليكود) الذي يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في حديث للإذاعة الإسرائيلية، “لقد اقر القانون ليس بفضل حزب البيت اليهودي وانما لان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان يرغب في ذلك”. ولوحت بـ”فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية في حال قررت المحكمة العليا الإسرائيلية الغاء القانون”.

وتابعت ريغيف “سأسعى الى فرض القانون الاسرائيلي على يهودا والسامرة في حال رفضت محكمة العدل العليا هذا القانون”، في إشارة إلى تقديم مؤسسات حقوقية عربية التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء القانون.

هذا ويقضي حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.