عباس في بروكسل ينتقد الاستيطان الإسرائيلي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – استقبل رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل في بروكسل الخميس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث تمت أثارة موضوع القانون الإسرائيلي القاضي بتشريع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار الرئيس عباس، إلى أن هذا القانون يتحدى قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالاستيطان، قائلا “نحن مصممون على عرض هذه القضية على المؤسسات الدولي”.

وأعرب عباس عن تصميم السلطة الفلسطينية الذهاب إلى المحاكم الدولية من أجل حماية والدفاع عن الوجود الفلسطيني، مشدداً على ضرورة التمييز بين الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وبين الدولة الإسرائيلية.

ويأتي لقاء ميشيل بعباس اليوم في بروكسل اليوم على خلفية توتر جديد في العلاقات البلجيكية – الإسرائيلية أثر قيام ميشيل، قبل أيام أثناء زيارته لإسرائيل، بإجراء لقاءات مع منظمات غير حكومية مثيرة للجدل بالنسبة للحكومة في تل أبيب.

هذا وكان الرئيس الفلسطيني قد أجرى حوارا هاتفياً مع الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، تم خلاله بحث موضوع الاستيطان الإسرائيلي.

وكررت موغيريني موقف الاتحاد الرافض للأنشطة الاستيطانية الاسرائيلية والمتمسك بحل الدولتين، بوصفه الطريق الوحيد لإنهاء الصراع وبسط الاستقرار في المنطقة.