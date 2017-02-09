فياض مبعوثا امميا في ليبيا خلفا لكوبلر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قرر الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس تعين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض مبعوثا خاصا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا ليحل مكان الألماني مارتين كوبلر.

وجاء في نص رسالة وجهها غوتيريس إلى رئيس مجلس الأمن الدولي فلاديمير يلتيشينكو وتلقت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء نسخة منها “لاحقا للمشاورات العادية، أود ابلاغكم بنيتي تعيين السيد سلام فياض (فلسطين) كمبعوثي الخاص ورئيس لبعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، إنه سيحل مكان السيد مارتن كوبلر (المانيا) الذي قام بمهمة مبعوثي الخاص منذ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 واود في هذه المناسبة أن اعبر عن امتناني للسيد كوبلر على تفانيه وقيادته الفاعلة لبعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا”.

وأضاف غوتيريس “اكون ممتنا إذا ما ابلغت أعضاء مجلس الأمن بهذا الأمر”. ولفت إلى أن بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا تشكلت بموجب قرار من مجلس الأمن في العام 2011 والذي تم تمديده وتعديله ويبقى حتى 15 ايلول/سبتمبر من العام الحالي.

وقد ولد فياض في قرية دير الغصون في طولكرم عام 1952 وعمل مع صندوق النقد الدولي قبل أن يتولى حقيبة المالية في السلطة الفلسطينية عام 2002 حتى العام 2005 ومن ثم ترأس الحكومة الفلسطينية منذ أواسط العام 2007 حتى العام 2013.