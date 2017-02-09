ألفانو: لا نؤيد طرابلس ونغفل عن طبرق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي انجلينو ألفانو إن بلاده “ليست لصالح غرب ليبيا”، أي طرابلس والمجلس الرئاسي، وهي في الوقت ذاته “غافلة عن الشرق”، أو بالأحرى، طبرق وبرلمانها المنافس لطرابلس.

وفي حديثه عن دور الإيطالي في ليبيا، على هامش مؤتمر “منتدى النمو الاستراتيجي لمنطقة المتوسط”، ​​الملتئم في روما الخميس، أضاف الوزير ألفانو “نحن بلد يعتبر ليبيا دولة واحدة وشعبا واحدا، وكل ما اتخذنا من قرارات ليست لصالح جزء ما من ليبيا”. وأردف “كنا من بين أول من أبدى تأييده لإعطاء دور للجنرال خليفة حفتر”.

وتابع وزير الخارجية “إننا نواصل التحرك على هذه الطريق، ونحن نشجع كل تلك العلاقات وحتى مع الدول الأخرى الذين تهتم باستقرار ليبيا”، والذي “يعني بالنسبة لنا أمنا أكثر وأقل مهاجرين”. وشدد على أن “هذا هو هدفنا”.

ثم تطرق ألفانو الى رفض اتفاق الهجرة الذي وقعته الحكومة الإيطالية ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، من جانب طبرق، قائلا “إنه أمر كان من الطبيعي أن يحدث”، موضحا للصحفيين ان “كل واحد يقوم بدوره، ومن الواضح أن ترفض طبرق توقيع طرابلس”، لكن “في هذا الإطار، ذهب سفيرنا إلى هناك (طبرق) حيث تم استقباله بشكل جيد للغاية”.

وذكّر رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن “أحداثا كهذه لا يمكن إصلاحها بين عشية وضحاها، ونحن نعمل بشكل جيد جدا مع الشرق (طبرق)، وأشير إلى المهمة الممتازة لسفيرنا هناك بدلا من التأكيد على موقف سلبي عقلاني وواضح من جانب طبرق”، التي “إنْ اعترفت بالاتفاق لكانت ستعترف بالموَّقع عليه أيضا”. واختتم بالقول “لذلك فمن البديهي أن تقول لا”.