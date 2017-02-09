إصابة 4 إسرائيلين باطلاق نار وطعن في إسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قالت الشرطة الإسرائيلية إن 4 إسرائيليين أصيبوا بعد إطلاق النار على مجموعة من الإسرائيليين في سوق بمدينة (بيتح تكفا) في الشمال.

وقالت الناطقة بلسان الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري في بيان ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أنه “تم اعتقال المشتبه الذي ضبطت بحوزته قطعة السلاح التي نفذ بها العملية”، التي “على ما تبدو، ارهابية معادية”.

وبحسب السمري فإن “3 إسرائيليين أصيبوا في اطلاق النار وإن شخصا رابعا اصيب بعد تعرضه للطعن في المكان ذاته”. واختتمت بـ”وصف جروح المصابين بأنها طفيفة ما عدا المصاب بالطعن، حيث أن إصابته متوسطة”.