كوبلر لـ آكي: تعيين فياض بمكاني “مسألة داخلية” للأمم المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر إن، تعيين شخص آخر بمنصبه يعد “مسألة داخلية”، خاصة بالأمم المتحدة. تعليقا على أنباء تفيد بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يعتزم تعيين رئيس الوزراء السابق الفلسطيني السابق، سلام فياض في محله.

وقد حصلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الخميس على نسخة من رسالة وجهها غوتيريس إلى رئيس مجلس الأمن الدولي فلاديمير يلتيشينكو، جاء في نصها: “لاحقا للمشاورات العادية، أود ابلاغكم بنيتي تعيين السيد سلام فياض (فلسطين) كمبعوثي الخاص ورئيس لبعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، إنه سيحل مكان السيد مارتن كوبلر (المانيا) الذي قام بمهمة مبعوثي الخاص منذ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، واود في هذه المناسبة أن اعبر عن امتناني للسيد كوبلر على تفانيه وقيادته الفاعلة لبعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا”.

وبهذا الصدد أضاف كوبلر في تصريح مقتضب لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أن “السؤال عن هذا الموضوع يجب توجيهه لنيويورك (مقر الامم المتحدة)”، وأردف “إنني في جنيف حاليا ولست في نيويورك”.