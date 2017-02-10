 ترامب ينتقد الإستيطان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – انتقد الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بعد أن صمت عليه منذ وصوله إلى البيت الأبيض.

وقال ترامب لصيحفة (إسرائيل هيوم) إنه “كل مرة يتم فيها أخْذ أراض لبناء مستوطنات تتقلص مساحة الاراضي الفلسطينية المتبقية، والمحدودة أصلا”. واعتبر “إن دفع الاستيطان قدما ليس لصالح عملية السلام”.

وجدد الرئيس الأمريكي عزمه على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق فلسطيني – إسرائيلي مشيرا إلى أن هذا الأمر ممكن ولكنه طلب من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي التصرف بعقلانية.

ولم يملك الرئيس الأمريكي ردا محددا بشأن إمكانية نقل السفارة الأمريكية من تل ابيب إلى القدس وقال، “أنا أدرس الموضوع، القرار ليس سهلا ولكنني ادرسه بجدية”.

كما جدد ترامب إنتقاده للإتفاق الدولي مع إيران حول سلاحها النووي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد عقد اجتماعا للحكومة الأمنية الإسرائيلية أمس استعدادا للقائه في البيت الأبيض يوم الأربعاء القادم مع ترامب.