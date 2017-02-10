أسقف ايطالي: الإرهاب عنفٌ مجردٌ لا علاقة له بالدين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قال أسقف ايطالي إن “علينا ألا نتذرع باسم الدين أمام ما يحدث، فما هو إلا عنف وإرهاب”، في إشارة الى الأعمال الإرهابية.

وفي مداخلته خلال ندوة “الهجرة والاتصالات: وسائل الإعلام تتحدث عن الإنسان”، أضاف رئيس أساقفة باليرمو، المونسنيور كورادو لوريفيكو أن “إعزاء اسم الله لأعمال العنف هو خيانة لله”، وهذا هو “السبب في أن على وسائل الإعلام مهمة التواصل لخلق مجتمع رحيب”.

وخلص المونسنيور لوريفيكو الى القول “نحن معتادون على كثير من الأخبار السلبية”، لكن “بالإضافة إلى هذه هناك العديد من التجارب الإيجابية، التي توضح لماذا يستمر قلب الإنسان بالنبض أمام كل هذه الجرائم”.