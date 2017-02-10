 خبير مالي مصري يحذر من المبالغة بالتفاؤل بعد ارتفاع قيمة الجنيه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ حذر محلل مالي مصري من المبالغة في التفاؤل بعد الارتفاع الذي شهدته العملة المحلية الجنية امس الخميس، متوقعا ان “اﻻنخفاض في سعر الدوﻻر مقابل الجنية هو مؤقت وﻻيام معدوده وآنية”

وجرى تداول الدولار الأميركي بسعر 17.75 جنيه للشراء بمعظم المصارف انخفاضا من نحو 18.75 جنيه للدولار الأسبوع الماضي، وهو اكبر ارتفاع للجنيه منذ تحرير سعر صرفه قبل شهور.

وأضاف نادي عزام في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “عن أي ارتفاعات نتحدث؟ عجز الميزان التجاري شهريا بـ4 مليارات دوﻻر والعجز السنوي في الميزان التجاري بحوالي 50 مليار دوﻻر، فعن اي ارتفاعات يتحدثون؟”.

وأردف “يدور الحديث بين الناس هذه الايام على ان في الصين اجازه سنوية تمتد حتى نهاية الشهر الحالي تقريبا، وهذا يعني ان المستوردين ليست لديهم حاجه ضرورية لشراء الدوﻻر بغرض استيراد سلع من الخارج”، مما “يعني هناك ركود مؤقت اضطراري في نشاط الموردين بسبب اجازات الصين، اكبر مورد لمصر”.

وتابع “لم يحدث جديد في عمليات اﻻنتاج في مصر او زيادة الصادرات او اﻻكتفاء الذاتي من اي من السلع المستورده، فعن أي ارتفاع للعملة المحلية يتحدوثون؟ بالتاكيد الدولار سيعاود للارتفاع مرة اخرى”.

وحول التفاؤل الذي سببه انخفاض الدولار بحدوث مزيد من الارتفاعات للجنيه، اجاب أن “كثيرا من الناس وعلي راسهم صحفيين لم يكونوا متوقعين انخفاض قيمة العملة المحلية وتدهورها بهذا الشكل امام العملات اﻻجنبية”، لذلك “يتخيل البعض ان اسعار العملات اﻻجنبية مقابل الجنية المصري (عقب تحرير سعر الصرف) غير منطقية او غير واقعيه”، حتى ان “صندوق النقد الدولي اعترف بذلك في تصريح احد مسؤوليه الذي قال: لم نكن نتوقع ان الجنية المصري سينخفض بهذه القوة امام الدوﻻر اﻻمريكي وباقي العملات اﻻجنبية”.

وتابع عزام “اي ان انخفاض الجنية المصري مقابل العملات اﻻجنبية كان اكبر من توقعاتهم، كما كان هذا التصور سائدا عن البعض”، لذلك “عند ارتفاع الجنية مقابل الدوﻻر حوالي 40 او 50 قرشا تخيل البعض ان هناك مزيدا من ارتفاع قيمة الجنية المصري الذي قد يحدث”، واختتم بالقول إنه “بالتالي، ستنخفض اسعار السلع، وهذا الكلام غير واقعي وغير منطقي، ومن يتحدث بهذا الشكل فورا تعتبره غير متخصص وكلام عشوائي”.