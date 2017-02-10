يوروستات: تفاوت الحد الأدنى للأجور في دول الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – سلط مكتب الاحصائيات الأوروبية ( يوروستات)، على التفاوت الكبير للحد الأدنى للأجور بين دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار المكتب في أحدث تقاريره، الذي نشر اليوم، أن التفاوت واضح جداً ما بين الدول، “في بداية العام الحالي بلغ الحد الأدنى للأجور في دول أوروبا الشرقية أقل من 500 يورو شهرياً، بينما سجلت دول أخرى معدلات تزيد بكثير عن 1000 يورو شهرياً”، حسب التقرير.

وتحتل رومانيا وبلغاريا ذيل القائمة، إذ يبلغ الحد الأدنى للأجور فيها 275 يورو و235 يورو على التوالي، في حين سجلت لوكسمبورغ الحد الأعلى بمبلغ يصل إلى 1999 يورو، “تسجل أعلى المعدلات في دول شمال غرب أوروبا مثل بلجيكا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإيرلندا”، كما جاء في التقرير.

ويجري التقرير مقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغ الحد الأدنى للأجور فيها في بداية العام الحالي ما يعادل 1921 يورو شهرياً.

واستندت هذه الأرقام، حسب يوروستات، على الاحصائيات التي قدمتها 22 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

ونوه التقرير بأن الفوارق لا تتناسب دائماً مع اختلاف المستوى المعيشي في الدول، إذ لا تزال بعض دول الاتحاد تعيش في حالة فقر شديدة مقارنة بغيرها.