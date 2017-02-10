بلجيكا: قانون جديد يسهل ترحيل الأجانب المقيمين بالبلاد إثر أعمال إجرامية خطيرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تبنى البرلمان الفيدرالي البلجيكي مشاريع قوانين جديدة من شأنها تسهيل ترحيل الأجانب المقيمين على بشكل قانوني على أراضي البلاد في حال إدانتهم بجرائم خطيرة.

وكان وزير الهجرة واللجوء البلجيكي ثيو فرانكن، هو من تقدم بنصوص هذه القوانين، مشيراً إلى أنها تسهل عمل السلطات من أجل الحفاظ على النظام العام والأمن في البلاد.

وأوضح فرانكن، في تعليقات بعد قرار البرلمان، بأن هذه التشريعات الجديدة تهدف بالدرجة الأولى للتصدي لما يُعرف بظاهرة المقاتلين الأجانب، أي أنها تسهل عملية سحب رخص الإقامة من المشكوك بأمرهم وترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.

وأشار إلى وجود حوالي 400 شاب بلجيكي يقاتلون في سورية، منهم 40 أجنبيا يحملون تصاريح إقامة طويلة الأمد، وقال “قمنا بسحب التصاريح من 17 شخصاً، ولم نستطع فعل شيء بالنسبة للآخرين، وهذا ما سيتغير في المستقبل”.

وتنص القوانين الجديدة على إمكانية ترحيل رعايا دول أجنبية ولدوا في بلجيكا أو يقيمون على أراضيها منذ طفولتهم، أي قبل بلوغهم سن الثانية عشرة.

كما تنطبق هذه القوانين على رعايا البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك على رعايا الدول الأخرى.

واستند بعض البرلمانيين الذين صوتوا لصالح القوانين الجديدة على حالة المدعو صلاح عبد السلام، المتهم بالتورط بهجمات باريس، وحسب البرلماني فيليب بيفان (من الحركة الإصلاحية – أهم أحزاب الائتلاف الحاكم، “لم تستطع السلطات ترحيله لأنه فرنسي الجنسية يقيم بشكل قانوني منذ طفولته في بلجيكا”.

وأوضح بيفان أن باستطاعة السلطات البلجيكية المختصة من الآن فصاعداً أن “تتخلص” بسهولة أكبر من أشخاص مثل عبد السلام في المستقبل.

ولا تحصر القوانين الجديدة إمكانية الترحيل بالمتورطين بأعمال إرهابية فقط، بل توسع المفهوم إلى كل ما من شأنه الإخلال بالنظام العام، دون ذكر أي تفاصيل.

وتنص القوانين على إعطاء مكتب الأجانب الحق بطلب ترحيل الأشخاص “غير المرغوب فيهم”، بناء على معلومات مستقاة من أطراف مختلفة خاصة إدارة أمن الدولة.

ويُسمح للأشخاص المعنيين بالتقدم بطلب استئناف، لكن هذا الإجراء لا يعلق تنفيذ قرار الترحيل.

وقد تعرضت نصوص القوانين الجديدة للكثير من الانتقادات من قبل أحزاب المعارضة، خاصة الحزب الاشتراكي، الذي يرى أن ترحيل الأجانب المقيمين لفترة طويلة وبصورة قانونية على أراضي البلاد، أمر غير فعال.

وتعيب المعارضة على نصوص القوانين عدم وضوحها وعدم توفر معايير لتحديد الأعمال التي تهدد النظام العام والأمن والتي تستوجب الترحيل.

وتسعى السلطات البلجيكية، حتى قبل هجمات بروكسل في آذار/مارس 2016، إلى تقوية وتدعيم ترسانتها التشريعية والقانونية للتصدي لخطر الإرهاب.