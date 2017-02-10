ايطاليا: رقابة خاصة على ألباني تغنى بداعش وبهجمات باريس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باري – قالت مصادر أمنية إيطالية إن تم فرض مراقبة خاصة ضد مواطن ألباني مقيم في مقاطعة باري (جنوب) بعد أن تغنى بتنظيم (داعش) وبهجمات باريس.

وأضافت المصادر ذاتها أن “ما دفع قوات الشرطة الى فرض إجراء الرقابة، هو العثور على صور الألباني وهو يحمل بندقية رشاشة، وهتافات لهجمات باريس، وصور وأشرطة فيديو لعمليات إعدام وأعمال إرهابية لتنظيم (الدولة الإسلامية)”، والتي “ترافقها تعليقات تقول أن الإرهاب الحقيقي هو إرهاب الحكومات الغربية”، وأن هذه المواد “تم ضبطها في هاتف الألباني وحاسوبه الشخصي”.

وذكرت المصادر أن “الإجراء جاء إثر تقصّيات مكتب التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (ديغوس) في باري، بدعم من عمليات فنية، ألقت الضوء على عناصر ذوي خطورة اجتماعية عالية من ناحية الميل لارتكاب أعمال إرهابية”. كما “وجد على الأجهزة التابعة للرجل، لعبة الفيديو (أسّاسينز كريد) الشهيرة، تم استبدال أصوات شخصياتها بأخرى تمجّد تنظيم (داعش) وتتهم بريطانيا بتدمير أول خلافة للدولة العثمانية”.

أضافة الى ذلك “فقد شاطر الألباني على الشبكة، فيديو يشيد بالفتح الإسلامي للدولة الإيطالية، وكذلك المقابلة على الانترنت للاسلامي البريطاني أنجم شودري، الذي يهدد فيها إيطاليا معلنا أن مقاتلي (داعش) سيحتلون روما ليثبّتوا فيها الشريعة”.

وخلصت المصادر الى القول إن “التدابير الوقائية المتخذة بحق المتهم تشمل الإقامة الجبرية وسحب ترخيص الإقامة وجواز السفر وأية وثيقة أخرى تمكنه من السفر إلى الخارج”.