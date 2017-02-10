الخارجية الإسرائيلية تنفي خفض العلاقات مع السنغال ونيوزلندا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – نفت وزارة الخارجية الإسرائيلية اتخاذ اسرائيل أي قرار بتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كل من السنغال ونيوزيلندا.

وقالت الخارجية في بيان إنه “ردا على التقرير الذي نشره موقع (تايمز أوف إسرائيل) فإنه لا يوجد قرار بتخفيض العلاقات الدبلوماسية مع السنغال ونيوزلندا”.

وقال (تايمز اوف إسرائيل) إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر هذا الأسبوع عدم إعادة السفيرين الإسرائيليين إلى السنغال ونيوزلندا بعد استدعائهما في اعقاب تصويت هاتين الدولتين لصالح مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي الذي يدين الاستيطان.

وكانت إسرائيل قد استدعت السفيرين آنذاك دون أن يكون من الواضح موعد إعادتهما إلى هناك.