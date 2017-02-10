العفو الدولية تنتقد نية هنغاريا احتجاز طالبي اللجوء في حاويات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أبدت منظمة العفو الدولية قلقها الشديد من اعلان الحكومة الهنغارية نية احتجاز كافة طالبي اللجوء في حاويات (كونتينر) قرب الحدود مع صربيا.

وأوضحت المنظمة في بيان استلمت (آكي) الإيطالية للأنباء نسخة منه الجمعة، أن هذا التوجه يعتبر انحداراً إضافياً في سياسة الحكومة الهنغارية تجاه قضية اللاجئين.

وتقدمت الحكومة الهنغارية باقتراح للبرلمان، تتم مناقشته حالياً ومن المتوقع التصويت عليه خلال أسابيع، يقضي باحتجاز كافة طالبي اللجوء في مخيمات مؤلفة من حاويات، ووفق العفو الدولية فإن “هذا الأمر يعد مخالفة واضحة للقوانين الأوروبية بخصوص معاملة اللاجئين”.

واعتبرت المنظمة أن نقل كل طالبي اللجوء في هنغاريا إلى مثل هذه المخيمات يلحق أضراراً لا لزوم لها بهذه المجموعة المهمشة من الناس، كما يعرقل سير العمليات القانونية المتعلقة بتقديم طلبات اللجوء وإتخاذ القرارات وأيضاً إجراءات الاستئناف والطعن.

وجاء في بيان المنظمة أن “ما يحدث الآن دليل آخر على ضرورة أن يقف الاتحاد الأوروبي بحزم ضد هنغاريا الصارخ للقانون الأوروبي وأيضاً الأعراف والمواثيق الدولية”.

هذا ولم تعلق المفوضية الأوروبية على النقاش الدائر في هنغاريا، مكتفية بالإشارة إلى وجود أنظمة أوروبية “دقيقة” تحكم آليات التعامل مع طالبي اللجوء.

وتجدر الإشارة إلى أن موقف المفوضية الأوروبية يبدو ضعيفاً، فهي لا تزال تتردد في “دفع” الدول الأعضاء في الاتحاد على الالتزام باستراتيجيتها حول الهجرة واللجوء لعام 2015، خاصة لجهة ما يتعلق بإعادة توزيع اللاجئين وتقاسم العبء فيما بين الدول وإعادة التوطين.