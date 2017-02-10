وزير الداخلية الإيطالي: مرسوم لنموذج جديد لإستقبال المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي إن المرسوم الذي وافق عليه مجلس الوزراء، من المقرر أن ينطوي على نموذج جديد لإستقبال اللاجئين.

وفي إحاطة للحكومة الجمعة، بمشروع القرار الذي يحمل في طياته قواعد جديدة لاستقبال المهاجرين، وإجراءات ومعايير طلب اللجوء، أضاف الوزير مينّيتي “لقد بذلنا حتى الآن جهودا كبيرة، وهذا عنصر أساسي”، حيث “يجب أن يكون النموذج موجها نحو استقبال اللاجئين على نطاق واسع”، في البلاد.

وذكر وزير الداخلية أن “المرسوم يقر إقامة مراكز دائمة لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم، واحد في كل اقليم”، وكذلك “إجراءات أكثر بساطة لإعادة المهاجرين، ومعايير أسرع للحصول على اللجوء والعمل المجتمعي غير مدفوع الأجر، لمن ينتظر اقتناء حق اللجوء”.