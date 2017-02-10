الإفتاء المصرية تدعو لإيجاد ممرات آمنة لأهالي الموصل المحاصرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ دعا مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية “كافة الأطراف الدولية إلى العمل على إيجاد ممرات آمنة لأهالي الموصل المحاصرين في الجانب الغربي للعبور إلى المناطق الشرقية والشمالية من المدينة”.

وطالب المرصد في تقرير الجمعة بـ”حرمان التنظيم الإرهابي من استخدام المدنيين كدروع بشرية في أعماله الإرهابية الجبانة، التي يستهدف بها إيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى والجرحى بين العراقيين”. وقال إن “تنظيم (داعش) الإرهابي قد حول الجانب الغربي من مدينة الموصل إلى سجن كبير لأهل المدينة ومنع خروج الأهالي إلى جانبها الشرقي، الذي تم تحريره على أيدي القوات العراقية وقوات التحالف”.

وأضاف المرصد أن “التنظيم الإرهابي يقتل كل من يحاول الهروب، حيث قام بقتل 20 رجلا حاولوا الهروب من غربي الموصل عبر نهر دجلة مستخدمين الزوارق من أجل الوصول الى منطقة الرشيدية شمالي المدينة، فيما أخذ النساء والأطفال رهائن ونقلهم إلى جهة مجهولة”.

ونوه المرصد بأن “التنظيم الإرهابي يستخدم الأطفال والنساء كدروع بشرية في صد عمليات القوات العراقية وقوات التحالف، كما يستخدم العديد من الأطفال كقنابل بشرية وأجساد مفخخة لتنفيذ العمليات الإرهابية داخل مناطق سيطرة القوات العراقية”، وذلك “بعد أن يقوم بعمليات غسيل الأدمغة للأطفال وحديثي السن لتجنيدهم في صفوف التنظيم وإرسالهم للقيام بالعمليات الانتحارية”.

كما دعا المرصد “المجتمع الدولي ووسائل الإعلام العالمية إلى تسليط الضوء على معاناة أهالي الموصل والتعريف بما يلاقونه على أيدي العناصر الإرهابية المنتمية لـ(داعش)”.