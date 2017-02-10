صيادون ايطاليون يخشون ضربهم من قبل ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أبدى الصيادون الصقليون الذين يزاولون مهنتهم “تاريخيا” في المياه الدولية قبالة ليبيا، خشيتهم من “خطر” أن يتعرضوا لضربات من قبل السفن العسكرية التي تعتزم إيطاليا وأوروبا منحها لليبيين لمناهضة “الهجرة غير الشرعية”، الأمر الذي حدث في السنوات السابقة.

وخلال لقائه بقصر الرئاسة الإيطالية، قصر (كويرينالي) الجمعة، وزيري الخارجية انجلينو ألفانو والدفاع روبرتا بينوتّي، حظي رئيس قطاع الثروة السمكية والتنمية البحرية جوفاني تومبيولو من ممثلي الحكومة الإيطالية، بـ”تطمينات واسعة حول عزم الدولة حماية عمل المواطنين”.

وعلى وجه الخصوص، أعرب الوزير ألفانو عن عزمه مواصلة السير على طريق السعي الناجح من جانب رئيس الوزراء باولو جينتيلوني لدعم نظام الصيد الصقلي”، وذلك “في برامج التعاون مع بلدان منطقة المتوسط ​​وأفريقيا”، والتي “تهدف إلى خلق مناخ تعاون مثمر سواء أكانت على البر أم في البحر”.