ألفانو: العلاقات ممتازة بين إيطاليا والفاتيكان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – وصف وزير الخارجية الايطالي أنجلينو ألفانو بـ”الممتازة”، العلاقات التي تربط بلاده بالفاتيكان.

وفي تصريحات لصحيفة (أڤّينيري) الفاتيكانية بمناسبة ذكرى توقيع الإتفاقيات اللاترانية (عام 1929) وإعادة النظر بالاتفاقية بين الكنيسة والدولة. أضاف ألفانو أن بلاده “تنظر مع الفاتيكان إلى العالم من روما بإهتمام مماثل روحيا وثقافيا”. لكن “لا يجب اعتبارا هذه الرؤية المشتركة أمرا مسلّما به، لأنها تحتاج في الواقع إلى تغذية وتعزيز مستمرين من خلال مشاورات ثنائية منتظمة”.

وأعرب ألفانو عن “الاقتناع بقدرة الكرسي الرسولي الشاملة على التأثير”، فهو يمثل “صوتا مدويا علينا أن نصغي إليه”، بل “وبشكل خاص هذا العام، الذي تجلس فيه إيطاليا بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتتولى رئاسة مجموعة السبع”، فضلا عن “الحرب العالمية الثالثة المجزأة التي نعيشها”، مستشهدا بقول البابا فرنسيس.

ورأى وزير الشؤون الخارجية أن “التعاون بين إيطاليا والكرسي الرسولي أمر حاسم للدفاع عن حقوق الإنسان التي لا يمكن كبحها من قبل الأشخاص والهجمات الذين ينكرون الإنسانية وينادون باسم الله باطلا”.

وذكر رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن “التضامن والشمولية والحوار هي ثلاثة مفاهيم رئيسية يمكن لإيطاليا والفاتيكان أن يجمعا من حولها المجتمع الدولي”، واختتم بالقول “نحن مدعوون الى خيارات سياسية أساسية لحماية الكرامة والحقوق، ودفع عجلة التنمية المستدامة، وتعزيز السلام ضد هجمات الأصولية العنيفة والفوضى على المستوى الدولي”.

يذكر أن المعاهدات اللاترانية وهي ثلاثة، أقيمت بين الفاتيكان وإيطاليا في 11 فبراير/شباط 1929، تم بموجبها في ظل حكم موسوليني إعلان دولة الفاتيكان المستقلة وحل النزاعات بين الدولتين. وفي عام 1984 عَدّلت اتفاقية ‏جديدة بين الكرسي الرسولي وإيطاليا بعض أحكام المعاهدة السابقة، ومن ضمن ذلك أسبقية الكاثوليكية الرومانية ‏كدين رسمي لإيطاليا.