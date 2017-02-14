ستولتنبرغ يشدد على تماسك حلف شمال الأطلسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، على متانة العلاقة التي تربط الدول الأعضاء، رغم وجود فترات صعبة قد تعتري مثل هذه العلاقة، مشيراً إلى أن الحلف يبقى أداة هامة لتعزيز الاستقرار في العالم ومحاربة الإرهاب.

وكان يانس ستولتنبرغ، يتحدث الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل عشية انعقاد اجتماع وزراء دفاع الحلف يومي غد وبعد غد في العاصمة البلجيكية، مشيراً إلى أن الموضوع الرئيسي للاجتماع هو كيفية البحث عن طرق التقدم على طريق تقاسم العبء المادي بشكل عادل.

ويشارك في الاجتماع، لأول مرة، وزير الدفاع الأمريكي الجديد جيمس ماتيس، ما سيعطي للقاءات اليومين القادمين طابعاً خاصاً، وحسب كلام ستولتبنرغ “ستكون هناك فرصة للحديث مع السيد ماتيس حول رؤية بلاده لحلف وما تريده منه”.

وحرص الأمين العام للحلف على التأكيد أن اتصالاته التي جرت، حتى الآن، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعضاء من إدارته تسمح له بالتأكيد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تتمسك بوحدة وصلابة الحلف ودورها فيه في سبيل النهوض بالتحديات المشتركة.

هذا ويسعى ستولتنبرغ لحث الحلفاء على رفع مساهماتهم في موازنة الحلف والاستثمارات العسكرية المشتركة لتصل إلى ما يعادل 2% من الناتج الإجمالي المحلي لكل دولة، ما يعني الإسراع في تلبية النداءات المتكررة للرئيس ترامب حول هذا الموضوع.

وثمن الأمين العام للحلف الجهود التي بذلتها عدة دول أوروبية وكندا من أجل رفع مستوى الاستثمارات الدفاعية لعام 2016، قائلا إن “حجم الاستثمارات بلغ العام الماضي 10 مليارات دولار، ما يشكل زيادة هامة قياساً بالعام الذي سبقه”، وفق كلامه.

وكانت الدول الأعضاء للحلف قد التزمت عام 2014 بوقف الاقتطاعات من موازناتها الدفاعية وزيادة مساهماتها في الحلف تدريجياً حتى الوصول إلى 2%، لكن هذا التعهد لم يجد حتى الآن طريقه للتنفيذ الفعلي خاصة من قبل العديد من الدول الأوروبية.

وأعرب ستولتبنرغ عن تفهمه للصعوبات المالية التي تواجهها بعض الدول، مثل إيطاليا، في رفع مساهماتها في موازنة الحلف واستثماراته، حيث قال “نتفهم ما تعانيه بعض العواصم، ولكن الأمر يتعلق بالتزامات وأولويات يتعين احترامها”.

وعلى عكس الرأي القائل بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تدريجياً “التخفيف” من التزاماتها الأطلسية، رأى ستولتنبرغ أن واشنطن قد عززت مؤخراً تواجدها العسكري في أوروبا وزودت الحلف بالكثير من المعدات والبرامج، ما يعني أنها لا تزال متمسكة بالحلف ومعترفة بدوره المفيد لكل الأطراف.

وكرر الأمين العام للحلف تعبيره عن أمله أن تتكثف اللقاءات بين المسؤولين الأمريكيين والأطلسيين، خاصة في أفق الزيارة المقبلة للرئيس ترامب إلى بروكسل لحضور قمة الحلف والمقررة مبدئياً أواخر شهر آيار/مايو القادم.

هذا ومن المقرر أن يستعرض وزراء دفاع الحلف العمل الجاري لمحاربة الإرهاب، خاصة دعمهم للتحالف الدولي ضد تنظيم (الدولة الإسلامية)، وتعاونهم على التصدي للتهديدات المختلطة والقرصنة الإلكترونية.