مصر: الإفراج عن 13 مواطنا كانوا مختطفين بليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ اعلن المتحدث العسكري المصري أن “القوات المسلحة تمكنت بالتنسيق مع القيادة العامة للجيش الليبي من الإفراج عن 13 مصريا كانوا مختطفين لدى إحدى العصابات الإجرامية المسلحة بمنطقة أجدابيا الليبية”.

وأضاف العميد تامر رفاعي في بيان مقتضب الثلاثاء، أنه “تم الإتصال بذوي المختطفين وإنهاء إجراءات ترحيلهم وعودتهم للبلاد”، موجها شكر “القوات المسلحة للقيادة العامة للجيش الليبي على التعاون المثمر والبناء في إنهاء أزمة المختطفين المصريين”.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد قالت سابقا إنها تتفاوض مع السلطات الليبية للإفراج عن المختطفين الذيين ينتمي معظمهم لمحافظة بني سويف.