ايطاليا: تحقيق مع مغربي لنشر عبارات مناوئة للإيطاليين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فيرونا – قالت مصادر أمنية إيطالية إن تحقيقات تجري مع مواطن مغربي بسبب نشره عبارات مناوئة للإيطاليين على موقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي.

وأضافت المصادر ذاتها إن وحدة العمليات الخاصة التابعة لقوات الدرك (كارابينييري) في فيرونا (شمال)، قامت بتنسيق نائب المدعي العام في مديرية مكافحة الإرهاب بمدينة البندقية أديلكي ديپّوليتو، بالتأكد من نتائج تحقيقة بعد نشر العبارات التي ظهرت في الـ12 من كانون الثاني/يناير الماضي على صفحة المغربي المقيم في فيرونا”، والتي “دعا فيها الى هجمات ضد الايطاليين”.

وقد نصت العبارات على أن “هؤلاء الإيطاليين يستحقون شاحنة تسحق حشدا على غرار ما حصل في برلين”، بل “تلزم شاحنة في كل ساحة”. وأردف “ليس لديهم احترام لنا نحن المسلمين، فلا يمكننا أن نصلي حيث نريد ولا يمكننا فتح مساجد، هذه هي الحقيقة”. وتابع “أنا هنا منذ بضع سنوات، وهذا ما أراه، وأود أخذ شاحنة وأُحسن البلاء ضدهم حبّا بالله”.

وأوضحت وحدة عمليات الدرك أن التحقيق جرى مع الرجل بتهمة “التحريض على الجريمة”، وأنه “مع تحليل المعطيات الموجودة على هاتفه الخلوي والأجهزة الأخرى التي تم ضبطها لديه، فضلا عن عمليات التقييم الفنية الإضافية، سيكون بالإمكان أن تعزى المسؤولية للمتهم، أو لمن قام بانتهاك صفحته على (فيسبوك)”.