أبو الغيط يبحث سبل حلحلة الأزمة مع عضوين بالرئاسي الليبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الثلاثاء كلاً من نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية على القطراني وعضو المجلس عمر الأسود.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، محمود عفيفي أن “أبو الغيط بحث مع القطراني والأسود الجهود المبذولة لحلحلة الأزمة الراهنة في ليبيا وتشجيع الحوار السياسي بين كافة الأطراف الليبية للوصول إلى التوافق المنشود، الذي يمكن ليبيا من استكمال عملية انتقالها الديمقراطي بنجاح”.

وأوضح عفيفي، أن “أبو الغيط أكد خلال اللقاء التزام الجامعة العربية بتحمل مسؤولياتها الأصيلة تجاه الأشقاء في ليبيا والحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية”. كما “أكد الأمين العام على أن الجامعة ستستمر بعملها وجهودها من أجل تشجيع التوصل إلى تسوية سلمية شاملة للخروج من المأزق الراهن، بما في ذلك عبر تعزيز تنسيقها وتعاونها مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بالشأن الليبي”، وبشكل خاص “دول الجوار الليبي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي”.

وتشهد القاهرة منذ امس زيارة عدة شخصيات ليبية نافذة، من بينها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقائد الجيش خليفة حفتر، في محاولة من جانب السلطات المصرية لتقريب وجهات النظر.