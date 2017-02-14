إسرائيل لا تعقب على عودة سفيرها من القاهرة بعد مخاوف على سلامته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – امتنعت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن تأكيد او نفي عودة السفير الإسرائيلي في القاهرة ديفيد غوفرين إلى إسرائيل بسبب مخاوف على سلامته الشخصية.

وقد قالت صحيفة (التلغراف) البريطانية، الثلاثاء، إن غوفرين “عاد إلى إسرائيل من القاهرة قبل 3 أشهر بعد مخاوف على سلامته الشخصية”. وأضافت أن “غوفرين يعمل حاليا من إسرائيل وإن وزارة الخارجية الإسرائيلية تأمل عودته إلى مصر حالما تسمح الظروف بذلك”.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى ان “الظروف غير واضحة ولكن من المرجح أن تكون اعادته إلى إسرائيل جاءت بعد سلسلة هجمات ارهابية في العاصمة المصرية”.

وكان قد جرى تعيين غوفرين في منصبه هذا أواسط العام الماضي وقدم أوراق اعتماده للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ايلول/سبتمبر الماضي.